Tientallen kaarsen verlichten Menkemaborg (Foto: Martin Drent / RTV Noord) (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

Kandelaars, kroonluchters en een brandende open haard. In de Menkemaborg in Uithuizen is deze Kerst bijna geen brandende lamp te vinden. Alles is verlicht met kaarsjes.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het museum laat zien hoe het leven er in de 18e eeuw uit ziet, zonder verwarming en elektriciteit. Argusogen Met al die kaarsjes trekt de borg de nodige bezoekers: deze dagen komen vijfhonderd mensen een kijkje nemen, zoals Piet Nelissen en Carla Dienaar uit Venlo. 'Meestal gebeurt het niet zo snel dat overal kaarsjes branden in een museum', zegt Piet. 'Dus het is heel bijzonder dat zoiets kan.' Toch is het met al het hout niet ongevaarlijk. 'Ik denk dat de medewerkers hier met argusogen kijken hoe het eraan toe gaat', zegt Piet Cornelisse, die met zijn gezin een kijkje komt nemen. Geen dennenboom Door alle lichtjes weet de borg een waar kerstgevoel te geven, alleen ontbreekt één ding: een kerstboom. Die is in geen velden of wegen te bekennen. 'Kerstbomen had je in de achttiende eeuw nog niet, dat is een vrij recente traditie. Daarom hebben we alles versierd met groen, dennenappels en wat rode linten, dat lijkt ook heel sfeervol', zegt directeur Ida Stamhuis. De Menkemaborg steekt ook op Tweede Kerstdag de kaarsjes aan.