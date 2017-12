Deel dit artikel:











Meisje bekneld tijdens spelen (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Een meisje raakte maandagavond bekneld toen ze aan het spelen was. Dat gebeurde in de Villabuurt in Groningen.

Ze kwam met haar hoofd tussen traptreden terecht. De brandweer rukte uit om het meisje uit haar benarde positie te bevrijden, wat snel lukte. Ze is verder niet gewond geraakt. Om haar te troosten kreeg het meisje een knuffelbeer.