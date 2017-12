Marcel Bosker: 'Ik ben iemand die voor een verrassing kan zorgen'

Marcel Bosker is de enige schaatser die vier keer in actie komt bij het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Het begint voor de Groninger op Tweede Kerstdag 's middags met de vijf kilometer.

'Ik ben op dit moment goed in vorm en kan op elke afstand goed meedoen. Het schema zit zo in elkaar, dat ik gewoon alle vier de afstanden kan rijden.'

Later deze week komt Bosker nog in de baan op de 1000, 1500 en 10.000 meter.

'Er zo hard mogelijk in'

Bosker behoort niet tot de topfavorieten, maar plaatsing voor de Olympische Spelen acht hij niet uitgesloten. 'Ik ben iemand die voor een verrassing kan zorgen. Een aantal mannen zal zeker naar mijn rit kijken en een beetje bang zijn voor wat er kan gebeuren. Ik heb niet heel veel te winnen of te verliezen: ik ga er gewoon zo hard mogelijk in.'

Salt Lake City

Bij de wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Salt Lake City reed Bosker twee weken geleden een dik persoonlijk record op de 5000 meter en werd daarmee tweede in de B-groep. De jetlag na terugkeer verteerde hij lastig.

'Het gevoel na Salt Lake City was niet heel top, ik had best wel wat slaapprobleempjes. Het weer hier helpt ook niet echt mee: vaak mistig, weinig zonlicht. Schaatsen is ook anders, de luchtdruk hier is hoger, het glijdt wat minder snel. Wat mij betreft had het OKT wel een week later mogen zijn, want ik ben nog niet helemaal top. Maar dat komt wel.'

Tegen Jorrit Bergsma

Bosker neemt het in de laatste rit van de vijf kilometer op tegen Jorrit Bergsma, de regerend Olympisch kampioen op de tien kilometer.

Lees ook:

- Bosker schaatst in laatste rit op OKT tegen Bergsma

- Bosker verpulvert persoonlijk record op vijf kilometer