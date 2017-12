Auto's opengebroken en navigatie gestolen: 'Je hele dag is gewoon volledig verpest'

Toen Anne Ploeger uit Muntendam zondagmiddag na de voetbalwedstrijd FC Groningen-Sparta (4-0) aankwam op parkeerplaats P3 aan de Bornholmstraat in Groningen en zijn auto zag, trof hij 'een enorme ravage' aan. De ruit was ingeslagen en zijn ingebouwde navigatiesysteem verdwenen.

'De vreugde van de voetbalwedstrijd was snel verdwenen', zegt hij.

Boos en teleurgesteld

Ploeger hoopte samen met zijn kleine neefje een leuke voetbaldag te beleven. 'Je bent vooral heel boos en teleurgesteld als je naar je auto kijkt en dan al het glas ziet dat er ligt. 'Jongens, waarom?'

Niet de enige

De Muntendammer was niet de enige bij wie de auto werd opengebroken. Vier andere automobilisten waren ook de pineut. 'Toen ik met de politie belde, kwamen er meerdere mensen naar me toe lopen. 'Jullie ook al?' Allemaal mensen met een Volkswagen. Iemand moet toch wat gezien hebben?'

Politie bekijkt camerabeelden

De politie hoopt met camerabeelden meer te weten te komen over de daders en verzoekt mensen die rond de wedstrijd iets verdachts hebben gezien op de parkeerplaats contact op te nemen.

'We zouden 's avonds uit eten gaan, maar dat hebben we niet meer gedaan', zegt Ploeger. 'Je hele dag is gewoon volledig verpest. Hopelijk blijven andere mensen hier in de toekomst van gevrijwaard.'

