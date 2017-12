Protestboer Gommer: 'Begin van het einde voor de grupstal'

'Ik ga niet zonder slag of stoot akkoord met het afschaffen van de grupstal.' De ene uitdaging voor 'protestboer' Henk Gommer zit er nog niet op, of de volgende dient zich al aan.

Een grupstal is een stal waarin koeien vast staan aan een hek. Aan de achterkant loopt een goot, waar de mest wordt opgevangen en naar een mestkelder gaat. FrieslandCampina wil van de grupstallen af, omdat ze meent dat afnemers de grupstallen niet willen.

Begin van het einde

'Op dit moment is het zo dat FrieslandCampina niet van de grupstallen af wil', zegt Gommer. 'Maar het is wel zo dat uitbreiding en/of nieuwbouw wordt verboden. Dat zie ik als het begin van het einde van de grupstal.'

Kringloopwijzer

Afgelopen zomer kwam Gommer in het nieuws toen hij zijn melk noodgedwongen in de mestkelder liet lopen omdat FrieslandCampina het voor straf niet meer kwam ophalen.

Gommer weigerde namelijk de Kringloopwijzer in te vullen, waarmee bijvoorbeeld wordt bijgehouden hoeveel fosfaat een boer produceert. De Zevenhuister boer vindt dat onzin, onder meer omdat hij geen mestoverschot heeft.



Het heeft me zo'n 28.000 euro gekost. Maar wat het me heeft opgeleverd, is groter Henk Gommer

Beter mens

'Het gaat nu heel goed met mij. Het was een hele ervaring. Ik ben er als mens beter van geworden, financieel wat slechter. Het heeft mij al met al zo'n 27.000 á 28.000 euro gekost. Maar de waarde die het als mens opgeleverd heeft, is groter', vervolgt Gommer.

'Het heeft wel opgeleverd wat ik ervan verwacht had. Dat de kringloopwijzer niet op vrijwillige basis komt, vind ik niet zo heel erg. Maar dat de strafmaat op administratieve overtredingen is veranderd, is mij heel veel waard geweest. Dat is er toch wel bereikt, samen met de media.'

Overwinning

De overwinning van Gommer komt erop neer dat FrieslandCampina geen melk meer weigert van boeren die de kringloopwijzer niet meer willen invullen.

De kans is groot dat Gommer aankomend jaar de kringloopwijzer wel gaat invullen. Dat moet uiterlijk in mei gebeuren. 'Ik ben wel benieuwd hoe het dan gaat met het melkgeld. Volgens mij hoor ik dan weer 100 procent te vangen. Als dat niet zo is, zijn ze nog niet van me af', besluit Gommer.

