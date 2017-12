Jong en oud schaakmat op Tweede Kerstdag

De 55ste editie van het Schaakfestival Groningen is op de helft. Op Tweede Kerstdag speelden vele tientallen schakers hun vijfde ronde.

Dat het kerst is, weerhoudt de schakers er niet van om hun partij te spelen. Ondanks dat iedere speler een ronde vrij mag nemen, is het druk in het ACLO sportcentrum in Groningen.

Weg bij de familie

'Mensen houden van schaken', zegt toernooidirecteur Koen Lambrechts. 'Misschien is het ook wel een mooie gelegenheid om even weg te gaan bij de familie om even een paar uurtjes te schaken.'

Geen zorgen

Een van de Groningers die mee doet aan het schaakfestival is Sipke Ernst. Zes keer eerder won de schaakgrootmeester het toernooi. Dit jaar staat Ernst er tot op heden niet al te rooskleurig voor, maar hij maakt zich nog geen zorgen.

'De slechte start hoort traditioneel bij mij', zegt Ernst. 'Maar ik heb hele goede hoop dat ik het toernooi tot een goed einde kan brengen.'

Toernooidirecteur Koen Lambrechts deelt die hoop. 'Sipke is een comeback kid, dus ik denk dat hij nog wel iets moois aan ons laat zien', zegt Lambrechts.

Niets boven Groningen?

Een andere Groningse kanshebber is Sergei Tiviakov. Hij werd in 1973 geboren in Rusland en verhuisde twintig jaar geleden naar Groningen. Tiviakov draait mee in de top en maakt nog altijd goede kans op de eindoverwinning. Lambrechts: 'Ik schat de kans op vijftig procent dat een Groninger bovenaan gaat eindigen.'

Het Schaakfestival Groningen duurt nog tot en met zaterdag. Dan is de finaleronde.