Strijd om Weiwerd wordt vereeuwigd in boek (Foto: Henk-Jan van der Klis/Flickr (cc))

De kogel is door de kerk: er komt een boek over Weiwerd. Het wierdedorp zou opgeslokt worden door de chemische industrie bij Delfzijl, maar dat is mede door de stichting Behoud Weiwerd tegengehouden.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Over die strijd gaat het boek, dat de naam 'Nieuw toekomst voor een archeologisch Rijksmonument' krijgt. Het heeft nog de nodige moeite gekost om het boek uit te brengen. Werkwierde Schrijver Jaap Braam heeft zich onder meer als voorzitter van de stichting twintig jaar ingezet voor de wierde. 'Uiteindelijk besloot Groningen Seaports om iets moois van die omgeving te maken. Het is een zeven hectare grote werkwierde geworden, waar wat kleine bedrijven staan', zegt Braam. Voordat de stichting opgeheven zou worden, wilden Braam en zijn kompanen een boek schrijven over hun jarenlange strijd. Daarvoor waren subsidies nodig. Nu het Loket Leefbaarheid en Kansrijk Groningen een bijdrage geeft, kan het 250 pagina's tellende boek gedrukt worden. Foto's en oud-inwoners 'Het verhaal gaat over de jarenlange strijd van onze stichting. Er staan ook veel foto's in van Weiwerd en ingezonden stukken van oud-inwoners', vertelt Braam. In eerste instantie worden 500 exemplaren gedrukt. Daarvan gaat bijna een derde naar Groningen Seaports. Braam denkt dat er genoeg belangstelling is om in de voorverkoop al een paar honderd te slijten. De komende maanden gaat een vormgever aan de slag met het boek. In het voorjaar moet hij uitkomen. Lees ook: - Gezocht: verhalen over Weiwerd

