Rondje Groningen: Even helemaal gratis shoppen in Stad

Elke dag, stipt om 21:00 uur verzamelen we de leukste en opvallendste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag een oud-FC'er die de kas laat rinkelen en samen spelletjes spelen voor het goede doel.

1) De Gladiool knipoogt over Groningen, Sikkom gaat er gestrekt in

Even voor Kerst wordt Groningen door de mangel gehaald op De Gladiool: 'Grachtjes maken nog geen bijzondere stad!' 'Het gutst van de in zichzelf gekeerde D66-blondines.' En: 'Ze houden niet op over die doodsaaie, gefrituurde eierbal'. Zelf even lezen? Kan hier.

Het schiet stadsblog Sikkom volledig in het verkeerde keelgat. Zij haalt op Eerste Kerstdag uit naar auteur Ruben Wissing van De Gladiool en komt met argument na argument waarom De Gladiool er naast zit. Het lijkt Sikkom even volledig te zijn ontgaan dat De Gladiool, net als bijvoorbeeld De Speld, een satirische nieuwssite is...

2) Japans doun met Doan

Ritsu Doan is nu bijna een half jaar in Groningen en voelt zich inmiddels prima thuis in Nederland. FCG TV ging op Tweede Kerstdag bij hem op bezoek en kreeg een echt Japans gerecht voorgeschoteld.



3) De kassa rinkelt bij de FC

De transfer van Virgil van Dijk naar Liverpool zorgt voor blije gezichten in Groningen. De FC profiteert namelijk mee en incasseert waarschijnlijk één procent van de transfersom, die volgens Britse media 84,5 miljoen euro bedraagt. Hoe dat nieuws ontvangen werd?



4) Duh

In principe ben je al aardig goed bezig, Bert. Maar Nienke beschrijft precies wat er nog aan je bezoek mist.



5) Helemaal gratis shoppen in Stad

Maxx XXXL, nog maar een half jaar gevestigd aan het Sontplein, hield vandaag alweer haar laatste uitverkoop. Vanaf vanochtend 10.00 uur tot 17.00 uur was alles gratis, maar per klant mocht er maximaal één doos gevuld worden.



Dat lukte heel aardig, laat de outlet om 14.45 uur weten:



6) Wie is écht het beste in 30 Seconds?

Het is zo'n logisch idee dat het merkwaardig is dat cafés en restaurants het niet al langer doen. Huize Maas houdt op dinsdag 9 januari een 30 Seconds toernooi. Inderdaad: het populaire omschrijfspelletje in competitievorm. Met Alzheimer Nederland als goed doel. Wie kan écht de meeste omschrijvingen raden in een halve minuut? Benieuwd of dit gezelschap een kans maakt...



Dan gaat dit toch een stukje beter.



7) Hoge nood

De nieuwbouw van het complex Pinot Blanc aan de Hereweg in Stad levert dankzij Ger Boesjes een bijzonder zoekplaatje op. Hopelijk ligt het wc-papier niet beneden...



8) Sfeervol Grunn

Sfeer in Stad, in één shot gevangen.



En ook het klooster in Ter Apel staat er sfeervol bij.