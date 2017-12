Den Oudsten: 'Afsteken van vuurwerk opnieuw tegen het licht houden'

Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling moet opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dat vindt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen.

Dit jaar is een gedeelte van het stadscentrum voor het eerst vuurwerkvrij. Tegen vuurwerk afsteken is hij niet, maar Den Oudsten ziet wel veel nadelen.

Cultureel gebruik

'Ik vind dat je ook recht moet doen aan het cultureel gebruik van de stedelingen om oudjaar op hun manier door te brengen. Tegelijkertijd zie ik wel dat er meer protest komt tegen fel vuurwerk, vooral met hele harde knallen. Ik denk dat we toch een keer opnieuw moeten kijken of dit wel zo door kan gaan', zegt Den Oudsten.

Meest risicovolle nacht

Op de vraag of de jaarwisselingsnacht de meest vervelende nacht is voor een burgemeester, zegt Den Oudsten: 'Ik vind het op zichzelf niet zo heel verveld, maar als je het bekijkt in termen van risico, dan is dit de meest risicovolle nacht.'

'Dat komt omdat in allerlei wijken ook historisch gegroeide en cultuur bepaalde activiteiten op oudjaar plaatsvinden. Als je in het Oosterpark loopt, wat ik altijd even doe met oudjaar, dan zie ik op veel straten die vuurtjes. Op zichzelf hoeft dat niet veel kwaad te kunnen, als mensen maar verantwoordelijk zijn om dat niet uit de hand te laten lopen.'

Jeugdgroepen

'In de aanloop naar oudjaar proberen we ook in contact te komen met jeugdgroepen. Een enkeling krijgt van mij een briefje met een verzoekje om nog eens extra op te letten en zorgen dat die niet weer de fout in gaat', vervolgt Den Oudsten.

'Hoogkerk is ook zo'n punt waar we ook echt veel overleg hebben. Waar groepen jongen rondtrekken, waarvan je niet precies weet wat ze doen.'

Niet 100% vuurwerkvrij

De vuurwerkvrije zone in het uitgaansgebied in Groningen zal volgens Den Oudsten niet 100% vuurwerkvrij zijn. 'Dat zal niet gebeuren, ik denk dat er altijd mensen zijn die vuurwerk afsteken. Maar vuurwerk is wel echt een punt wat principieel meer ter discussie komt de komende tijd', besluit Den Oudsten.

