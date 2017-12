BMW gaat in vlammen op

Een BMW is dinsdagavond in vlammen opgegaan op een parkeerplaats vlakbij Marum.

Net voor de afslag Marum merkte de bestuurder dat er iets mis was met zijn auto. Nadat er al flink wat rook in de auto was gekomen, kon de bestuurder zijn auto neerzetten op de parkeerplaats.

Even later sloegen de vlammen er aan de voorkant uit. De Marumer brandweer kon niet voorkomen dat de BMW total loss raakte. De auto is later afgesleept door een bergingsbedrijf. De bestuurder is niet gewond geraakt.