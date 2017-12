Passagiersaantallen van Airport Eelde vliegen omhoog

Na Maastricht Aachen ervaarde Airport Eelde in het derde kwartaal van 2017 de sterkste stijging van het aantal passagiers ten opzichte van een jaar eerder. De luchthaven had 32,4 procent meer reizigers.

Op Maastricht Aachen was er een stijging van 36,7. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Regionaal

Het was druk op de regionale luchthavens in het derde kwartaal. De twee grootste regionale luchthavens, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport, beleefden dit jaar hun drukste zomer ooit.

Eindhoven kreeg bijna 1,7 miljoen passagiers over de vloer, 10,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Via Rotterdam The Hague vlogen 577.000 passagiers, 17,1 procent meer dan een jaar eerder.

Nationaal

Via Schiphol reisden bijna 19,8 miljoen passagiers in het derde kwartaal via Schiphol. Dat is een stijging van 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal aankomende en vertrekkende passagiers op Schiphol stijgt sinds het derde kwartaal van 2010.

In het derde kwartaal vlogen er bijna 22,2 miljoen passagiers via Schiphol en de vier regionale luchthavens. Dat zijn er 6,8 procent meer dan een jaar eerder.

