Hof doet uitspraak in moordzaak zonder lijk

Het Hof in Leeuwarden doet vandaag uitspraak in de moord op de Friese schaker Michael de Vrieze (45) uit Burum. Een bijzondere zaak, want het lichaam van De Vrieze is nooit gevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden tegen de mogelijke dader Cafer G. (39) een celstraf van twaalf jaar voor doodslag. Geen moord, want een vooropgezet plan was niet te bewijzen, zei het OM twee weken geleden.

Telefoongegevens

De Vrieze verdween op 11 april 2010. Hij verbleef op dat moment in een woning aan de Jupiterstraat in Groningen. Die woning bewoonde De Vrieze samen met Cafer G. De bankpas en creditcard van De Vrieze werden in de dagen na zijn verdwijning wel gebruikt.

Volgens het OM was het opvallend dat G. volgens telefoongegevens in de buurt bleek te zijn toen er met de pas van De Vrieze werd gepind. Hij beschikte als huisgenoot over de passen van De Vrieze. Ook reed G. in de auto van De Vrieze, terwijl die van de aardbodem verdwenen leek te zijn.

Bloedsporen

In de woning aan de Jupiterstraat in Groningen vonden agenten opgedroogde bloedsporen. Er was schoongemaakt in het huis, en met het middel Luminol ontdekten de agenten meer bloedsporen.

Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) was tijdens de zitting niet zo enthousiast over de hoeveelheid bloedresten die zou zijn gevonden. Volgens hem bewees de hoeveelheid - niet meer dan een bodempje van een borrelglaasje - onvoldoende.

Aanvullend onderzoek

De rechtbank in Groningen veroordeelde G. in 2013 tot twaalf jaar cel, maar hij ging in hoger beroep. Het Hof in Leeuwarden besliste vorig jaar dat er meer onderzoek moest komen naar de gevonden bloedresten. De uitkomsten van dit onderzoek deed het Hof twijfelen aan het bewijs.

G. mocht zijn strafzaak in hoger beroep in vrijheid afwachten, maar werd door de vreemdelingendienst als ongewenst persoon het land uitgezet. Hij heeft een Turkse nationaliteit en verblijft sinds oktober van vorig jaar in Turkije.

Tijdelijk visum

G. wilde zijn strafzaak bijwonen, maar mocht als ongewenste vreemdeling Nederland niet in. Dit kon worden omzeild door een tijdelijk visum aan te vragen, maar hij zou dan wel in de cel worden gezet zodra hij een voet op Nederlandse bodem zette. Hier had de man geen trek in.

Het visum is nooit aangevraagd. De advocaat van G., Jaq Taekema, legde de verdediging neer, omdat hij vond dat het OM teveel facetten van het proces dwarsboomde en er daardoor geen sprake meer was van een eerlijk proces.

