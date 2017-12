Definitief: Gronings spoor wordt testterrein voor de zelfrijdende trein

Spoorbeheerder ProRail gaat volgend jaar onder andere in Groningen diverse proeven doen met zelfrijdende treinen. Het zijn tests met zowel goederentreinen als passagierstreinen.

In de proeven neemt een systeem handelingen gedeeltelijk of zelfs volledig van de machinist over.

Personenvervoer

De onderzoeken worden uitgevoerd op diverse trajecten, zoals de Betuwe-goederenlijn, de Schipholtunnel en op de A2-corridor, waar sinds kort in de nieuwe dienstregeling zes intercity's per uur rijden. De proeven gericht op personenvervoer vinden plaats op het spoor in Groningen.

Energieverbruik

De beoogde automatisering levert volgens ProRail voordelen op. Zo kunnen geautomatiseerde treinen dichter op elkaar rijden, waardoor de capaciteit op het spoor verbetert, en daalt het energieverbruik van de treinen. Ook tijdens het rangeren kan het uitkomst bieden, aldus de spoorbeheerder.

