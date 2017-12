Dit was 2017: De 5 meest gelezen nieuwsonderwerpen

In de laatste week van het jaar blikken we terug bij RTV Noord. Dit waren de meest gelezen nieuwsonderwerpen van 2017, op de website en in de app van RTV Noord.

De onderwerpen zijn gesorteerd op datum.

1. Pand staat op instorten na explosie in Veendam

Een enorme knal. Overal puin. Twee weggevaagde verdiepingen, drie lichtgewonden en één dode: degene waarbij de zware explosie plaatsvond. Woensdagochtend 19 april, even tegen zeven uur 's ochtends, wordt Veendam opgeschrikt door een doffe dreun. Tot in Hoogezand is de knal te horen.

Een vrouw moet met een hoogwerker uit het zwaar beschadigde complex worden gehaald. Ze is een van de twintig omwonenden die wordt geëvacueerd. De brand die uitbreekt na de explosie, is vrij snel geblust. Maar voor de twee onderste verdiepingen van het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam, dreigt instortingsgevaar. Ze moeten worden gestut.

Buurtbewoners zeggen gas te ruiken net voor de ontploffing, en geven ook aan dat de omgekomen jongen al langer een probleemgeval was in de flat. De vraag blijft: hadden de problemen voorkomen kunnen worden? De reparatie van het complex gebeurt overigens niet dit jaar. De herbouw start op 8 januari.

2. Explosie in hoekwoning Winschoten, met een ernstig gewonde

Even voor negen uur 's ochtends op zondag 7 mei is het opnieuw raak, en nu in Winschoten: een ontploffing in een woning in de Engelstilstraat. De politie houdt er direct rekening mee dat dat er meerdere gewonden kunnen vallen en de brandweer rukt meteen in groten getale uit om omliggende panden te ontruimen.

Anderhalf uur later ontstaat er brand in het pand van de explosie, waar veel rook bij vrij komt. De brand slaat eerst over naar de woning ernaast - daarna naar meerdere panden. Omwonenden, die zijn opgevangen in een sporthal, kunnen van dichtbij niet zien hoe het er met hun woning voor staat.

Voor de brandweer is er een extra uitdaging: de toevoerslang voor het water wordt vier keer op een dag kapotgereden. Toch kan ze kwart over twee het sein brand meester geven. Burgemeester Pieter Smit meldt dat de explosie een ongeluk was, en dat er geen opzet in het spel is. Eén jongen raakt ernstig gewond bij de explosie. Drie woningen worden onbewoonbaar verklaard.

3. Complete woonwijk moet worden versterkt vanwege bevingen

Ook voor dit jaar wordt er al vaak geroepen dat er talloze gebouwen en huizen moeten worden versterkt vanwege aardbevingsschade. Maar op 1 juni wordt pas echt duidelijk hoe groot het probleem kan worden. Dan wordt bekend dat een complete woonwijk in Appingedam moet worden versterkt.

Het lot treft alle 398 woningen in de wijk, waarvan 230 eigen woningen. Dus of het nou koop- of huurwoningen zijn, of ze nou in particulier bezit of van woningcorporaties zijn: alle inwoners moeten eraan geloven.

Wat geen vertrouwen wekt, is dat er in de wijk al een proef is met 64 'versterkingswoningen' van woningcorporatie Marenland. Die pilot verloopt allerminst soepel. De inwoners van Opwierde-Zuid die tijdelijk onderdak krijgen in een zogeheten wisselwoning, krijgen geen ondersteuning bij het verhuizen. Er mankeert bovendien van alles aan de tijdelijke woningen: verlichting doet het niet en matrassen zitten vol schimmel. En als de bewoners van de proef terugkomen in hun versterkte woningen, merken ze dat er allerlei problemen zijn met de verbouwde huizen. Steenstrips zijn schots en scheef geplakt en vallen van woningen af en er ontbreken delen van de vloer.

Door alle problemen is de verdere versterkingsoperatie in Opwierde-Zuid stilgelegd tot het voorjaar van 2018. De soap is dus nog niet afgelopen in 2017.

4. Grote brand legt Holland Casino in de as

Op geen enkele dag dit jaar hebben we zoveel bezoekers op de site en app als op zondag 27 augustus, en dat is verklaarbaar. Boven de stad Groningen stijgt rook uit die tot ver in de provincie is te zien. In de vroege ochtend blijkt een zeer grote brand te woeden bij het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep.

De brandweer uit de hele provincie rukt uit, maar de brand blijkt uitermate lastig te blussen. De brandweer concentreert zich op het niet verder verspreiden van de brand, en ondertussen blijft het dak maar vlam vatten. Omwonenden worden geëvacueerd vanwege het brand- en rookgevaar en worden opgevangen in de buurt. Later komt een man verbaasd uit de parkeergarage onder het casino. Hij sliep er gewoon doorheen.

In de middag wordt de brand zelfs heviger: dan slaan de vlammen uit het dak en trekt zwarte rook over de stad. Het duurt nog een en soms twee dagen voor omwonenden hun huis weer in mogen. De brand wordt zelfs anderhalve week later nog nageblust. Inmiddels is het pand gesloopt. Wat hierna gebeurt met het casino en de locatie ervan? Dat is nog altijd niet duidelijk.

5. Politie opent klopjacht op Korrewegschutter

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober wordt een 21-jarige student in de stad Groningen voor het leven getekend. Als hij omstreeks vijf uur langs een groep van drie jongens fietst op de Korreweg, wordt hij tot stilstand gemaand. Hij merkt dat er iets niet in de haak is en wil zonder fiets vluchten. Dan opent een van de jongens het vuur op hem. Bij een van de schoten wordt de student in zijn rug geraakt. Hij raakt blijvend verlamd.

De politie geeft beelden vrij en pakt twee verdachten op, maar krijgt de 20-jarige schutter nog niet te pakken. Er volgt een klopjacht, waarbij de naam Azim A. wordt vrijgegeven. Er is aandacht voor de zaak bij Opsporing Verzocht en er is een inval in een woning. Op 6 november vat de politie Azim A. in de kraag in een andere woning; een studentenflat in Stad.

Medebewoners zijn bang voor de vuurwapengevaarlijke A. en willen zo snel mogelijk weg. In februari verschijnt A. voor het eerst voor de rechter. Tot die tijd lijkt hij zijn kaken stijf op elkaar te houden.

