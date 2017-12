Verzamelbeurs trekt honderden belangstellenden: 'Ik denk dat ik er wel miljoenen heb'

Honderden verzamelaars uit allerlei windstreken trokken woensdagochtend naar de sporthal van Hoogkerk, voor de grootste verzamelbeurs van Noord-Nederland. Het doel? De verzameling uitbreiden.

De 71-jarige Klaas Rensema uit Kolham is één van die fervente verzamelaars. Tussen de hobbyisten die zich vooral richten op postzegels, munten en ansichtkaarten, hebben Klaas en zijn vrouw Els - samen woonachtig in Almere - hun eigen verzamelterrein: sigarenbandjes. Het paar zegt ruim 800 dozen in de garage te hebben staan.

Verzamelwoede

'Het begon in 1997 als bescheiden hobby', verklaart Klaas zijn verzamelwoede. Maar die liep al snel uit de hand. 'Van de belastingdienst mocht ik niet vaker dan drie keer per jaar op zo'n beurs staan, omdat er veel handel in zit. Dus heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zo kon ik meer beurzen bezoeken.'

Als Sigarenbandenkoning is Klaas inmiddels in heel Europa een begrip. 'Die naam is bij toeval ontstaan', zegt hij lachend. 'Ooit bestelden mijn vrouw en ik een gehaktbal op een beurs. Toen onze bestelling klaar was, werd er omgeroepen dat 'de gehaktballen voor de sigarenbandenkoning' klaarstonden. Dat leek ons ook wel een leuke naam voor onze onderneming!'

'Miljoenen bandjes'

'Ik durf niet precies te zeggen hoeveel sigarenbandjes ik verzameld heb', vervolgt Klaas. Als hij een wilde gok moet doen, waagt hij zich toch aan een getal. 'Ik denk dat ik er wel miljoenen heb', vermoedt hij. 'In onze opslagplaats in Almere staan nog negen grote dozen met bandjes die ik nog moet sorteren.'

Een mens wil van nature graag verzamelen, iets in handen hebben Klaas Rensema - Sigarenbandjesverzamelaar

Terwijl de drukte in de sporthal van Hoogkerk flink toeneemt, legt Klaas uit waarom hij zoveel plezier haalt uit het verzamelen van sigarenbandjes. 'Een mens wil van nature graag verzamelen, iets in handen hebben', denkt hij.

'Daarom is het publiek op deze beurs misschien wat ouder', gaat de Groninger verder. 'Hier lopen allemaal mensen rond die graag met een hobby bezig zijn. Mijn vrouw en ik zijn bijvoorbeeld allebei gepensioneerd, maar op deze manier hebben we toch nog een leuke bezigheid.'

Fitofiel

Het is over het algemeen bekend dat postzegelverzamelaars filatelisten worden genoemd. Maar hoe zit dat eigenlijk bij verzamelaars van sigarenbandjes? Klaas kent geen enkele twijfel. 'Ik ben een fitofiel', klinkt het zonder blikken of blozen.

Ronald Niemeijer sprak de zelfbenoemde sigarenbandkoning eerder:

