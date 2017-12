Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Ik waag deze jaarwisseling een gokje in de loterij Winnaars van de Postcode Loterij in Den Haag (Foto: ANP)

De kans dat je iets wint is klein... maar toch hopen we massaal weer op de hoofdprijs in de Staatsloterij of de Postcodeloterij.

Velen dromen er van om miljonair te worden na het aanschaffen van een lot. In de Staatsloterij is de hoofdprijs dit jaar op oudejaarsavond 30 miljoen euro. Een lot kost 30 euro. In de Postcode Loterij is de prijs nog hoger: 53,9 miljoen euro. Dat bedrag wordt dan wel over meerdere mensen met dezelfde postcode verdeeld. Je moet wel lid worden om mee te doen. Droom jij ook over miljoenen op je bankrekening? Ons Lopend Vuur vandaag: Praat mee! Is een gok van 30 euro, of een half lot voor 15 euro de gok waard? Of vind je loterijen maar onzin? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpagina of Twitter (#opnoord).