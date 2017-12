Dit was 2017: De 5 mooiste momenten van Expeditie Grunnen

Het meest gelezen nieuws. De favoriete vlogs. Jullie eigen hoogte- en dieptepunten. Aan het eind van het jaar zetten we de meest memorabele momenten van 2017 op een rij. Één onderdeel ontbrak nog.

De mooiste momenten van Expeditie Grunnen. Dit zijn de vijf meest memorabele momenten voor de presentatoren, social media-sidekicks en cameramensen van het Expeditie Grunnen-team. En ja, natuurlijk kan je de laatste raden.

1. Derk viert de verjaardag van hond Bobby

Bobby is 15 jaar geworden en dat wordt gevierd met slagroomtaart. En ach, Derk is de beroerdste niet en deel zijn taartje met de jubilaris. Lekker samen een vorkje prikken. Da's pas echte liefde.

2. Winterzwemmen in Botjeszandgat

Het is koud, mensen lopen met sjaals en mutsen op, maar toch wordt er gezwommen in Botjeszandgat. Ze noemen dat winterse bad goed voor lichaam en geest. Rob wil dat weleens proberen en verruilt z'n warme jas voor een koud zwembroekje.

3. Jas vliegt in de fik op de motor

Op 5 mei vier je de vrijheid en blus je een jas. Huh? Ronald en Derk zitten samen in een zijspan richting Bevrijdingsfestival in de stad, als de jas van Derk iets te heet wordt. Met alle gevolgen van dien.

4. Ipo is doodziek

Elke dag ligt Ipo op z'n bed naar buiten te kijken. Hij wacht. Niet op familie en vrienden of een pakketje. Ipo wacht op de dood. Uitgezaaide maagkanker gooit roet in het eten. Over zijn plannen, ziekte en toekomst praat hij met Rob.

5. Kippenboer komt niet meer bij

Rob Mulder ontmoet 'kippenboer' Ginius de Wijk op een pluimveeshow. Die wil zijn echte naam niet noemen. Als Rob er naar raadt en zelf een naamsuggestie geeft... gebeurt dit.

Terugblik op 2017

In de laatste week blikt RTV Noord terug op 2017, in artikelen die we een voor een publiceren. In deze serie tot aan oudjaarsdag:

1) De 5 meest gelezen nieuwsonderwerpen

2) De 5 meest spraakmakende Facebookberichten

3) De 5 mooiste NoordZaken-verhalen

4) Jullie eigen hoogte- en dieptepunten

5) De 5 favoriete vlogs van Rob

6) De 5 favoriete vlogs van Ronald

7) De mooiste Instagram-foto's van RTV Noord

8) De 5 beste momenten uit Expeditie Grunnen