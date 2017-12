Deel dit artikel:











Dit was 2017 - Jullie verhalen: 'Ik krijg m'n lieverd er niet mee terug...' (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Nieuws is belangrijk. Maar we weten ook: wat er thuis gebeurt is nog veel belangrijker. We vroegen jullie om eigen verhalen op te sturen. Hoogte- en dieptepunten in 2017. Hieronder staat het resultaat. Over liefde, tegenslag, hoop en niet opgeven.

Terugblik op 2017 In de laatste week blikt RTV Noord terug op 2017, in artikelen die we een voor een publiceren.

