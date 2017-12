Vrijspraak voor verdachte in moordzaak zonder lijk

Het Hof in Leeuwarden heeft de man die verantwoordelijk werd gehouden voor de verdwijning van de Friese schaker Michael de Vrieze (45) vrijgesproken op alle fronten.

In 2013 werd de 40-jarige Turkse Cafer G., voormalig huisgenoot van De Vrieze, door de rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag. Beiden woonden aan de Jupiterstraat in Groningen, waar het misdrijf zou hebben plaatsgevonden.

Fysiek geweld

Niets blijkt minder waar, oordeelt het Hof nu. De bloedsporen die in de woning van De Vrieze en G. werden aangetroffen, wijzen uit dat er geen aanzienlijk bloedverlies is geleden. Er is ook geen bewijs dat G. het bloed zou hebben geprobeerd te verwijderen. Kortom: er kan niet worden vastgesteld dat fysiek geweld is toegepast.

Geen misdrijf

Het Hof stelt dat de bevindingen van de politie niet voldoende onderbouwd zijn. Het is daardoor 'niet navolgbaar en niet na te gaan'. Daarom luidt het oordeel nu dat er niet langer kan worden vastgesteld dat er een misdrijf is gepleegd, en dus heeft het Hof besloten om Cafer G. op alle fronten vrij te spreken.

Verdwijning

De Vrieze uit het Friese Burum verdween begin april 2010. Hij werd toen voor het laatst gezien in het Fairplay Casino in de Euroborg in Groningen. Sindsdien was er geen teken van leven meer van hem vernomen. Michael de Vrieze bezocht regelmatig casino's in Groningen en Friesland. Verder was hij lid van de schaakclub in Buitenpost.

Geldpasjes

De bankpas en creditcard van De Vrieze zijn in de dagen daarna gebruikt. Er is meerdere keren geprobeerd te pinnen, maar zonder succes. G. kon over de passen beschikken, wees eerder onderzoek uit. Bovendien bleek uit zijn telefoongegevens dat hij in de buurt van de pinautomaten was, op het moment dat met de pasjes van De Vrieze werd gepind.

Verdachtmaking

G. werd drie dagen na de verdwijning geflitst, terwijl hij in de auto van De Vrieze reed. Hij vertelde dat hij bij de woning van De Vrieze in Burum was geweest om 'de poezen te verzorgen'. Uit het onderzoek blijkt dat in de woning in Burum langdurig op de computer is gezocht, vermoedelijk naar de pincode.



Dit en de aangetroffen bloedsporen deden de rechtbank in een eerder stadium besluiten om G. in 2013 tot 12 jaar te veroordelen wegens doodslag.



