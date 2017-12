Deel dit artikel:











Bekijk hier het vuurwerk boven de stad (Foto: Lisa Jong/RTV Noord)

Nog heel even en dan is 2017 voltooid verleden tijd. Bekijk in deze livestream het vuurwerk dat boven de stad Groningen ontploft in deze nieuwjaarsnacht.

Het team van RTV Noord wenst u: veul haail en zegen in 't nije joar!