Vuurwerkverkoop gaat van start: hier kan je het kopen

We naderen de laatste dagen van het jaar en dus gaat de vuurwerkverkoop weer van start. Liefhebbers kunnen vanaf donderdag 28 december tot en met zaterdag 30 december hun vuurpijlen, astronauten en ander vuurwerk kopen.

De verkoop start en eindigt dit jaar een dag eerder, omdat de laatste dag van het jaar op een zondag valt.



Regels

Afsteken mag alleen vanaf zondag 31 december vanaf 18:00 tot 02:00 op maandag 1 januari. Fanatiekelingen die eerder beginnen of langer doorgaan, kunnen een boete verwachten. Dat geldt ook voor afsteken in de vuurwerkvrije zones. Een deel van de binnenstad in Groningen is zo'n zone.



Vuurwerkverkoop

Vorig jaar werd er voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht in ons land. Je moet minimaal twaalf jaar zijn om vuurwerk te mogen kopen en het mag alleen verkocht worden door handelaren met een speciale vergunning.



Winkels mogen maximaal 25 kilo vuurwerk aan een klant verkopen. Waar je je vuurwerk precies kunt halen, zie je hieronder in dit kaartje.