'Jongeren wachten met kinderen krijgen door tekort huurwoningen'

Sandra Beckerman vindt dat jongeren landelijk moeten worden worden gesteund bij hun zoektocht naar een huurwoning voor een acceptabele prijs. 'Dit moet politieke prioriteit worden', meldt ze op twitter.

Het Groningse Tweede Kamerlid voor de SP wil een kamerdebat over de kwestie. Ze reageert met haar uitspraak op het publieksonderzoek van de NOS in samenwerking met regionale omroepen, waaronder RTV Noord.

'Doorn in het oog'

'Met de SP zijn we al langer met dit probleem bezig', reageert Beckerman. 'Jongeren verdienen te veel voor een sociale huurwoning en de prijs van huurwoningen in de vrije sector is vaak te duur. Een betaalbare koopwoning vinden is ook nauwelijks te doen en voor een hypotheek is het inkomen vaak te laag. Die situatie is ons een doorn in het oog.'

Meerjarenprogramma

Om het probleem in de kiem te smoren heeft de gemeente Groningen bijvoorbeeld een meerjarenprogramma opgesteld, waarin staat dat er de komende jaren stapsgewijs duizenden woningen worden bijgebouwd.

Beckerman: 'Ik merk in mijn omgeving zelfs dat jongeren wachten met het krijgen van kinderen omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Zo zou het niet moeten zijn', vindt Beckerman.

Vrije sector huren met gemiddeld inkomen

Als het aan het Tweede Kamerlid ligt komen er snel woningen bij in steden waar de nood het hoogst is. 'Snel bijbouwen is nu het belangrijkste', stelt ze. 'De vrije sector is nu absurd duur en het aanbod is schaars. Zorg ervoor dat het ook mogelijk is om met een gemiddeld inkomen een woning in de sociale huursector te huren.'

