Rijden zonder machinisten? De vakbond ziet het niet gebeuren

Spoornetbeheerder ProRail wil in 2018 proefrijden met zelfrijdende treinen, maar de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) kan zich niet voorstellen dat treinen in de toekomst 'machinistloos' gaan rijden.

In Groningen zullen volgend jaar proeven worden gedaan die gericht zijn op personenvervoer.

'Machinistloos'

Volgens Wim Eilert, vakbondsbestuurder van de VVMC, sluit de vakbond haar ogen niet voor de toekomst en is het geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurt en gaat gebeuren. 'In die zin willen we dan ook graag meepraten en meedoen met dit soort zaken', aldus Eilert.

Toch kan hij zich niet voorstellen dat treinen in de toekomst volledig automatisch en zonder machinist zullen rondrijden. 'Machinistloos, dat zie ik niet gebeuren. 'Ik zou me daarentegen wel kunnen voorstellen dat de functie verandert, in dat van een soort operator.'

Ontwikkeling

De VVMC heeft volgens Eilert een afspraak met de NS, om met de treinvervoerder over de toekomstige ontwikkelingen te praten. 'Met Arriva hebben we die afspraken nog niet kunnen maken. Ik verwacht dat het nog wel gaat gebeuren.'

Eilert voegt er nog aan toe dat hij zich eraan stoort dat voornamelijk de spoornetbeheerder vaak over dit soort ontwikkelingen praat. 'Ik zie liever dat NS of Arriva hierover communiceren. Die rijden per slot van rekening met de treinen.'

