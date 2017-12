Dit was 2017: De 5 meest spraakmakende Facebook-berichten

We zijn alweer bezig met de laatste dagen van 2017. Tijd voor RTV Noord om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat waren de meest spraakmakende Groningse Facebookberichten?

We zetten vijf van de populairste berichten op onze facebookpagina op een rij, in willekeurige volgorde.

1. Bezorger Domino's Pizza legt het werk neer

Niet alleen Groningen, maar heel Nederland was 4 mei even diep onder de indruk van de pizzabezorger die zijn bezorgfiets en daarmee zijn fiets even neerzet tijdens dodenherdenking. Dat de pizza voor de klant dan maar even wat minder warm aankomt, is minder belangrijk.

Wat de foto voor Groningers misschien nog wel nèt iets bijzonderder maakt, is dat deze kruising tussen de Steentilstraat en het Zuiderdiep normaal áltijd druk is. Nu niet. Het is er volledig rustig en stil. Tot en met de herdenkende pizzabezorger aan toe.

De foto gaat heel Nederland rond en bereikt 2,5 miljoen mensen. In de reacties spreken veel mensen hun waardering uit. Andere mensen zijn weer zo verbaasd dat anderen er zo verbaasd over zijn; zo'n stilstaande koerier. Die had trouwens van zijn baas de opdracht gekregen even af te stappen.

2. Hoezo Netherlands second? Grunnen twijde!

Arjen Lubach - Groninger trouwens, maar dat terzijde - baart begin dit jaar veel opzien met zijn Zondag met Lubach-video waarin hij Nederland pitcht aan de dan kersverse president van de Verenigde Staten: Donald Trump. De video 'America first, Netherlands second' gaat de hele wereld over en wordt door iedereen gepersifleerd. Binnen no-time heeft elk land, elke staat, elke gemeente, elke stad een eigen variant. Natuurlijk kan Grunnen TV dan niet achterblijven.

Ja, hij's volledig in het Grunnegs en dus onverstaanbaar voor president Trump. Onverlet - of juist daarom - wordt de video bijna 4500 keer gedeeld en bijna een miljoen keer bekeken. En een mooi weetje: hij's vooral populair bij mannen tussen de 18 en 24.

3. Van Groningen Airport Eelde naar Londen: dadelijk kan het vaak

Groningen Airport Eelde beleeft een turbulent 2017. De luchthaven verliest de vakantiebestemmingen Lanzarote, Kos en Gdansk en gemeente Groningen besluit haar financiering te halveren. Wel wordt duidelijk dat Eelde véél meer passagiers heeft dan in het jaar ervoor. Ook zijn er nieuwe bekendmakingen: het vliegveld wordt een expertisecentrum voor dronevluchten, onthult Kopenhagen als tussenportaal naar de hele wereld en kondigt aan het eind van het jaar nog München en Brussel aan als andere tussenportalen. Vanaf Eelde naar de hele wereld, dat is het idee.

Maar het bericht dat het het best doet op Facebook, is de bekendmaking eind oktober dat je dadelijk drie keer per dag van Eelde naar Londen Southend kan vliegen. Meer dan 3600 reacties komen er onder het bericht, waarvan héél veel mensen elkaar taggen en interesseren voor een vluchtje.

4. Wat er gebeurt als ouderen zelf geen eten mogen bestellen

Er is veel commotie over de zorgflat Vondelflat in stad Groningen. Verschillende ouderen vinden de maaltijden die ze volgens hun contract krijgen voorgeschoteld, namelijk niet lekker. Ze bestellen liever eten bij andere maaltijddiensten - maar dát ziet de beheerder van de flat niet zitten. Er ontstaat een heuse rel, en het wordt zelfs een landelijk vraagstuk: mogen ouderen in een zorgflat zelf bepalen wat ze eten?

De ouderenbond ANBO neemt het voor de ouderen op met een ludieke protestactie. Ze laat 160 pizza's bezorgen bij de flat. De bezorgers komen in peloton op hun scooters aanrijden.

5. Dak eraf gewaaid? Hahaha

Je boerderij zien afbrokkelen is nooit leuk. In het aardbevingsgebied lijkt het zelfs een garantie voorgetouwtrek en frustratie. Maar Eddy Hoffs kijkt er iets anders tegenaan. Hij woont in een prachtige, oude boerderij in Aduard. Maar hij woont er anti-kraak. Hij betaalt er weinig voor en kan binnen no-time waarschijnlijk weer naar het volgende anti-kraakpand. Dus wat doe je dan als het dak van de boerderij waait?

Precies. Heel hard lachen.

