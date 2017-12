Maakt Dai Dai Ntab kans op een Olympisch ticket? Alle plussen en minnen op een rij

Dai Dai Ntab kan woensdagavond in Thialf een startbewijs voor de 500 meter op de Olympische Spelen van Pyeongchang afdwingen. De strijd barst om 19:19 uur los. De 23-jarige Groningse sprinter is één van de grote favorieten, maar er zijn veel kapers op de kust. Een overzicht van Ntabs kansen.

De plussen:

1) Ntab presteert goed onder druk

Ntab is tweevoudig Nederlands kampioen op de 500 meter. In oktober prolongeerde hij zijn titel uit 2016. Onder druk presteert hij dus uitstekend. Ntab bleef op dat NK Ronald Mulder slechts 0,03 seconden voor. Jan Smeekens werd derde. De medailles werden ook toen in Thialf verdeeld. Ntab kent de weg naar het podium dus als zijn broekzak.

2) Het is geen moetje

Natuurlijk wil Ntab dolgraag naar Pyeongchang, maar een kleine week geleden klonk hij nog opvallend zorgeloos. 'Moeten, moeten... Het is niet zozeer dat ik me moét plaatsen. Ik wíl het wel heel graag en zou balen als het niet lukt. Want je weet nooit of je nog weer zo goed wordt de komende tijd.'



Je ziet dat hij weer naar een piekmoment toewerkt Henk Elderman - Sportverslaggever RTV Noord

3) Hij is 'kampioen pieken'

Volgens sportverslaggever Henk Elderman kan Ntab als geen ander naar zijn topvorm toewerken. 'Zijn seizoen is erg wisselvallig. Hij piekte goed naar het NK afstanden, waar hij de 500 meter won. De wereldbekerwedstrijden in Thialf verliepen vervolgens matig. Op dag één werd hij nog vijfde, maar een dag later viel hij tijdens de warming up en kwam hij niet verder dan plek negentien.'

Ook in Stavanger (zeventiende en achtste) en Calgary (dertiende) was Ntab niet goed genoeg. 'Begin december liet hij in Salt Lake City wel twee goede races zien. Je ziet hem dus weer naar een piekmoment toewerken.'

4) Wie het laatst wint, wint het best

Afgelopen weekend won Ntab in Thialf nog een trainingswedstrijd. Niet dat hij zichzelf daardoor rijk kan rekenen, maar voor het zelfvertrouwen kan het geen kwaad.

De minnen:

1) Tegenstand van jewelste

Moordend. Zo kun je de concurrentie op de 500 meter wel noemen. Een blik op de startlijst (PDF) laat zien dat er tal van kanshebbers zijn. Ntab: 'Ik kan zo vijf, zes namen noemen die in aanmerking komen voor het podium.'

Elderman zet ze op een rij: 'In zijn eigen ploeg liggen Kai Verbij, de broertjes Mulder en Pim Schipper op de loer. Verder is Hein Otterspeer helemaal terug en is Jan Smeekens natuurlijk de regerend wereldkampioen. Het wordt dus lastig.'

2) Hij voelt zich opgejaagd wild

Ntab komt al in de achtste rit in actie. Daarmee start hij vóór alle andere favorieten. In rit negen rijdt Jan Smeekens tegen Michel Mulder en als slotstuk neemt Ronald Mulder het op tegen Hein Otterspeer. Elderman: 'Hij moet dus een tijd neerzetten, dat zorgt voor meer druk. Op het NK reed hij als laatste en pakte hij de titel door een paar honderdste onder de snelste tijd te duiken. Nu kan dat niet.'



Die laatste binnenbocht is een groot nadeel. Je bouwt je race toch anders op en moet hem maar zien te houden Henk Elderman - Sportverslaggever RTV Noord

3) Mentaal nadeel door laatste binnenbocht

Ntab start woensdag in de buitenbaan. Dat betekent dat hij finisht met een laatste binnenbocht. Een groot nadeel, denkt Elderman. 'Die moet je op topsnelheid maar zien te houden. Dat moet de rest ook, maar toch. Je gaat je race toch anders opbouwen en mentaal helpt het ook niet mee.'

4) De matrix pakt niet gunstig uit

Ntab moet vanavond bij de beste twee eindigen om direct een startbewijs te veroveren. Dat laat niet veel ruimte voor foutjes, legt Elderman uit. 'Volgens de selectieprocedure van de KNSB, de zogeheten matrix, mogen er tien Nederlandse schaatsers naar de Spelen. De nummers één en twee van de 500 meter zitten daarbij. De nummer drie staat op plek twaalf in de rangorde. Die zit dus in de wachtkamer. Dan moet de nummer één of twee van de 500 meter ook bij de beste twee eindigen op de 1000 meter.'

5) Geen tweede kans

Via die 1000 meter van aanstaande vrijdag zou Ntab zich nog voor Pyeongchang kunnen plaatsen. Maar dat scenario is weinig realistisch. Op die afstand reed hij in Salt Lake City weliswaar een nieuw persoonlijke record, maar tot de absolute top behoort Ntab (nog) niet.



Het zou voor de hand liggen als Ntab bij de beste twee eindigt, maar het wordt heel spannend! Henk Elderman - Sportverslaggever RTV Noord

De conclusie

Ntab is regerend kampioen op de 500 meter, maar kende daarna geen sterk seizoen. Wel zit er een stijgende lijn in zijn prestaties. Kan hij een richttijd neerzetten waarop alle andere favorieten hun tanden stukbijten?

Elderman blijft voorzichtig in zijn voorspelling: 'Het zou voor de hand liggen als Ntab bij de beste twee eindigt, maar het wordt heel spannend!'

