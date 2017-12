Bellingwedde eerste Groningse gemeente met vlaggen in raadzaal

De gemeente Bellingwedde heeft, vier dagen voordat de gemeente wordt opgeheven, drie vlaggen in de raadzaal geplaatst. Op initiatief van alle partijen (behalve de PvdA) staan de Groningse, Nederlandse en Europese vlag nu op de plek waar de raad vergaderde.

Vergaderde, want de gemeente Bellingwedde houdt per 1 januari op te bestaan: ze fuseert dan met Vlagtwedde tot Westerwolde.

Vlaggen verhuizen mee

Maar dat is volgens waarnemend burgemeester Janneke Snijder (VVD) geen probleem. 'In principe verhuizen de vlaggen straks mee naar de nieuwe raadzaal. Al moet de nieuwe gemeenteraad van Westerwolde daar natuurlijk ook iets van vinden. Maar ik denk dat wel goedkomt', zegt Snijder.

De reden van het plaatsen van de vlaggen ligt overigens niet in de Tweede Kamer, maar in Duitsland. Daar ging de gemeenteraad van Bellingwedde enige tijd geleden op werkbezoek. 'In heel veel Duitse raadszalen staan vlaggen. Dat heeft een bepaalde uitstraling. De raad heeft er na dat bezoek om gevraagd de vlaggen te laten plaatsen.'

Eerste gemeente

De gemeente Bellingwedde is de eerste gemeente in Groningen die vlaggen in de raadzaal te staan krijgt. Snijder hoopt dat andere gemeenten gaan volgen. 'Het is misschien wel een leuke geste. Het staat wel heel fraai, en het geeft de verbondenheid met Europa, Nederland en Groningen weer.'