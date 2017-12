Roeken in Harkstede bestreden met een laserpen

Overmatig veel poep, vallende takken en geluidsoverlast. Bewoners rondom de Dorpshuisweg en Vijverlaan in Harkstede hebben last van roeken, maar daar lijkt nu een oplossing voor te zijn gevonden.

Binnenkort gaan aangewezen vrijwilligers op gezette tijden de roeken beschijnen met laserpennen, in de hoop dat ze voorgoed verdwijnen.

Veel last

Een flinke klus, want volgens omwonende Anton Alberts is het aantal roeken de 550 gepasseerd. Dat bleek uit de laatste telling in de buurt. Alberts zegt dat omwonenden er veel last van hebben. 'Op zich niet alleen van de geluidsoverlast, maar ook van de naweeën zoals vogelkak en loszittende takken die naar beneden komen.'

Maatregelen

'Het is een jaarlijks probleem waar we graag vanaf willen', vervolgt Alberts. Daar moest een gemeentelijke bijeenkomst die kortgeleden plaatsvond bij helpen. 'Van wat ik heb begrepen, gaat het probleem nu aangepakt worden. Er is een aantal vrijwilligers aangewezen die de roeken met laserpennen gaat bestrijden. Ook worden bomen gekortwiekt.'

Alberts hoopt dat de maatregelen vruchten zullen afwerpen. 'Er is al een keer een loszittende tak op mijn auto gevallen, dat wil ik niet weer. Daarnaast blijf je maar tegen het wassen van je auto aanhikken.'

Lees ook:

- Loppersum gaat roeken verjagen

- Roekenjagers zetten roeptoeter in

- Middelstum voor dag en dauw wakker gekrast

- Inwoners Middelstum kunnen kraaien wel schieten