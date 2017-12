Treinwagon spoorloos verdwenen: 'Dit neem je niet zomaar even mee'

De verhuisdozen moesten bij wijze van spreken nog worden uitgepakt, maar het Oorlogsmuseum - dat onlangs van de stad naar Grootegast verhuisde - moet meteen al een tegenslag verwerken. Eén van de pronkstukken is gestolen.

Het gaat om een treinwagonnetje uit de Tweede Wereldoorlog dat voor het museum stond, legt museumeigenaar Heiko Ates uit. 'Dit object stond voor het museum als een soort blikvanger. We balen enorm dat ons dit is overkomen', sombert hij nog altijd na.

Toedracht

Ates tast in het duister over de toedracht van de diefstal. 'Ik heb geen idee van hoe dit heeft kunnen gebeuren, want het museumterrein was keurig afgesloten. Misschien heeft er toch een hek niet goed op slot gezeten? Hoe dan ook; de teleurstelling is groot', vertelt de relikwieënverzamelaar.

'Historische betekenis'

Vanwege de drukte rondom de verhuizing van het museum is hij er nog niet aan toegekomen om aangifte te doen. Het liefst hoopt Ates dat het museumstuk gewoon weer wordt teruggebracht. 'Het wagonnetje heeft voor mij een enorme historische betekenis. Daarnaast is het karretje behoorlijk zwaar. Zoiets neem je normaal gesproken niet zomaar even mee.'

Reuring

Mocht iemand het ontvreemde wagonnetje zien, dan hoopt Ates dat mensen hem daarop attenderen. 'Misschien moet ik via Facebook maar wat reuring creëren.' Ook een nieuwjaarsstunt sluit hij niet uit. 'Als het karretje maar gauw weer op zijn plek staat', besluit hij.

