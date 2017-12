Laatste goal VV t Zandt werd gescoord door... de grensrechter

Het was een feest met een lach en een traan. VV t Zandt speelde op 27 mei haar allerlaatste wedstrijd na 85 jaar voetbal. Het laatste duel tegen De Fivel 2 eindigde in 2-0. Maar er is iets met de allerlaatste goal.

De maker van het laatste doelpunt ooit wordt na afloop uit de wind gehouden. En dat heeft een reden: hij is namelijk geen lid van de club. Daniel Smidts is stiekem binnen de lijnen gekomen, met rugnummer 17, het nummer van Leon Teerling.

Van grensrechter tot pinchhitter

Om een goed beeld te krijgen van wat zich er die middag afgespeeld heeft moeten we terug naar het begin. Smidts komt als grensrechter, keurig in zwart tenue, naast betaald voetbalscheidsrechter Jochem Kamphuis uit Groningen het veld op.

Als oud-lid was Smidts op deze manier toch nog bij het afscheid van de vereniging betrokken. 'Op die dag was het iets wat mij wel heel erg leuk leek. Vandaar dat ik als grensrechter het veld opkwam en er afging als laatste doelpuntenmaker.' vertelt Smidts ruim een half jaar later. 'Mensen herkennen je natuurlijk wel van gezicht, en die hebben ook wel gezien dat niet Leon maar ik het laatste doelpunt gemaakt heb.'

Nog nooit gehoord van spelerspassen

Voor alles is gezorgd om het een echt afscheid te laten zijn. Er wordt gespeeld met de officiële Eredivisiebal, de speaker van FC Groningen doet de opstellingen en betaald voetbalscheidsrechter Kamphuis fluit.

'Kamphuis had nog nooit gehoord van spelerspassen. Controle voor de wedstrijd was er dan ook niet. Toen dacht ik: dan ik prima een paar minuutjes maken.'

'Leon maakte de goal'

Vlak voor het einde ruikt Smidts z'n kans. Hij wil graag z'n steentje bijdragen en als het kan nog een doelpunt maken. 'Ik heb Leon z'n shirtje aangetrokken want hij was wel bereid om mij nog wat minuten te gunnen. Zo is het tot aan de dag van vandaag dat hij de laatste goal ooit maakte voor VV t Zandt.'

Z'n naam zal niet de boeken in gaan. Smidts was slechts een oud-lid die op slinkse wijze meedeed in de allerlaatste wedstrijd van VV t Zandt. 'Maar wie maalt erom, het was mooi zo.'

