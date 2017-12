De vrouw uit Veendam die 49 kerstpakketten plunderde, is vorig jaar ook al de fout in gegaan. Dat zegt de Stichting Actie Stille Armoede.

2900 pakketten

Deze stichting verrast gezinnen die een zeer smalle beurs hebben in het hele land met kerstpakketten. In totaal gaat het om 2900 pakketten met een waarde van 50 à 60 euro. In Groningen, Drenthe en een deel van Friesland worden 500 pakketten bezorgd.

Foute boel

De 49 pakketten voor Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Westerbroek en de Pekela's zouden worden rondgebracht door een inwoonster van Veendam. Maar toen Lusiena Alles van de Stichting Actie Stille Armoede geen contact kreeg met de vrouw en poolshoogte ging nemen, bleek dat het foute boel was.

Geplunderde pakketten

We vonden 8 kletsnatte en geplunderde kerstpakketten in de tuin van mevrouw, en 41 pakketten waren verdwenen', zegt Lusiena Alles. 'Diep triest. Je steelt niet van mensen die niets hebben'.

Niet de eerste keer

Alles vermoedt dat de gestolen spullen binnenkort online te koop worden aangeboden. Het is volgens haar niet de eerste keer dat deze vrouw de fout in gaat: 'In 2016 zou zij acht kerstpakketten in Veendam rondbrengen en ook die pakketten zijn niet bij de mensen aangekomen. Daar zijn we nu ook achter gekomen.'

Alternatief

Door de inzet van de Stichting Minima Ter Apel en Eerste Hulp Veendam hebben de gezinnen toch nog vlak voor de kerst een pakket gekregen, al waren die een stuk kleiner dan de verdwenen pakketten.

Aangifte

Woensdagmiddag wordt aangifte gedaan tegen de Veendamse. Bovendien gaat de Stichting Actie Stille Armoede een schadeclaim indienen.