NAM koopt boerderij in Kantens

De NAM heeft boerderij Walsemaweer in Kantens gekocht. De nieuwe eigenaar weet nog niet wat er met de boerderij gaat gebeuren. Over de aankoopprijs worden geen uitspraken gedaan.

Het pand stamt uit 1869 en werd gebruikt voor onder meer vergaderingen en conferenties, ook zijn er zo'n dertig slaapplaatsen. Walsemaweer wordt bewoond en gerund door eigenaren Ivo Lochtenberg en zijn vrouw Jacomien Hamminga.

'Complexe schades'

De schade aan het pand bleek volgens Lochtenberg zo complex dat de NAM aanbood om het pand over te nemen. Lochtenberg: 'Het alternatief was langer doorstrijden en procederen tegen de NAM. Dat is vele malen pijnlijker dan niet akkoord gaan met het aanbod.'

Lochtenberg had weinig vertrouwen in een goede uitkomst als hij verder zou gaan procederen. Ook hij doet geen uitspraken over de hoogte van de koopsom.

Volgens hem zijn de schades zo complex dat het maar de vraag is of de boerderij binnen de gestelde kaders verstevigd kan worden. 'Er zouden zoveel maatregelen genomen moeten worden dat het huidige karakter van het pand zou verdwijnen', laat de inmiddels voormalige eigenaar weten.

Juni 2018

Lochtenberg en zijn familie kunnen tot juni 2018 in de boerderij blijven wonen. Hoewel het nog onbekend is wat er met het bedrijf gebeurt, zien ze het niet zitten om het bedrijf op een andere locatie voort te zetten. Dat zou volgens Lochtenberg onmogelijk zijn. De accommodatie is sinds deze week gesloten.

Er zijn in totaal 80 woningen aangekocht door de NAM. 15 daarvan zijn gesloopt en 24 zijn weer verkocht.

Lees ook:

- NAM koopt monumentale boerderij Zuidpool in Usquert

- NAM bedenkt zich: testwoning wordt toch niet gesloopt

- Teller aankoop panden door NAM staat op 74