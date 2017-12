Misschien toch nog 'vuurwerk' in Groninger binnenstad

Een groot gedeelte van de Groninger binnenstad is dit jaar voor het eerst een vuurwerkvrije zone, maar wellicht wordt er alsnog vuurwerk afgestoken op de Vismarkt. Althans: digitaal vuurwerk.

Voorbereidingen

De voorbereidingen op dat digitale vuurwerk worden woensdag en donderdag getroffen op de Vismarkt. Donderdag moet blijken of het haalbaar is om digitaal vuurwerk af te steken.

240 graden

Er wordt gewerkt aan een groot scherm dat een kijkhoek van 240 graden heeft. Online kunnen toeschouwers vuurwerk selecteren. Dat vuurwerk zal vervolgens worden 'afgestoken'. Het aftelmoment is dit jaar ook op de Vismarkt.

Ledlampen

Volgens de gemeente Groningen draait de techniek op duizenden ledlampen. Jacob Klaasen van het internetbureau Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe uit Groningen levert het 'vuurwerk'. 'We zijn druk bezig om te kijken of het lukt. Vandaag hadden we een tegenslag, maar we verwachten dat het wel goed komt.' Volgens Klaasen is het vooral een technische uitdaging.

Donderdagmiddag

Woensdag en donderdag wordt de techniek nog getest. Donderdagmiddag moet duidelijk zijn of er definitief digitaal vuurwerk wordt afgestoken tijdens de jaarwisseling.



De techniek in bovenstaand filmpje is niet dezelfde als bij de mogelijke digitale vuurwerkshow in het centrum van Groningen, maar werd wel ter inspiratie gebruikt.

- Den Oudsten: 'Afsteken van vuurwerk opnieuw tegen het licht houden'

- Meerderheid Groningse tieners draagt geen vuurwerkbril

- Volop steun in raad voor vuurwerkvrij uitgaansgebied Stad