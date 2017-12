Ex-PVV'ers Delfzijl onder nieuwe naam verder

Een nieuwe deelnemer aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl: Vijf voor Twaalf. De partij is opgericht door teleurgestelde ex-PVV'ers.

Verantwoording afleggen

Het nadeel van een lokale afdeling van de PVV zijn, vertelt lijsttrekker Michael Groeneveld, is dat de leden voor alles verantwoording moeten afleggen aan de mensen boven zich. 'Ook al zit je in de raad, je bent niet vrij om te doen en laten wat je wil. Dat is natuurlijk bij alle partijen het geval, maar bij de PVV is het dusdanig ernstig dat het voor ons snel een afgedane zaak was en het ons beter leek om zelfstandig verder te gaan.'

Asielzoekers

Het grootste verschil is volgens Groeneveld dat de PVV tegen asielzoekers en tegen de islam is. Vijf voor Twaalf is dat niet. 'Maar we vinden wél dat Delfzijl lang genoeg heeft geleden onder asielzoekers. Het lijkt nu alsof wij Nederlanders op plek twee komen in plaats van op de eerste plaats en dat moet afgelopen zijn.'

Perspectiefloosheid

Groeneveld is, zegt hij, 'niet anti-asielzoeker, wél anti-gelukszoeker.' Volgens hem kampt Delfzijl met flinke problemen, zoals leegloop en algehele perspectiefloosheid, en is het met Jeugdzorg en ouderenzorg triest gesteld. Hij stelt daarom voor het asielzoekerscentrum te sluiten en het vrijkomende geld te investeren in ouderenzorg. Ook wil de partij onder meer extra werkgelegenheid creëren door een betere verbinding met Duitsland, meer fietspaden en meer parkeerplaatsen voor bewoners.

Samenwerken?

De PVV doet zelf ook mee in Delfzijl. Stel: de nieuwelingen winnen een zetel, is het dan denkbaar dat ze met hun voormalige partijgenoten gaan samenwerken? 'Misschien wel, misschien niet. Dat hangt van hun houding af. De tijd zal het leren.'