Noord Vandaag: 'Dat was iets bijzonders... De pizza in Groningen!'

In 1971 introduceerde hij de pizza in Groningen en ontketende daarmee een ware revolutie. We hebben het over horecapionier Nino Contini. Op 74-jarige leeftijd overleed hij op Cuba. Met Piet van Dijken blikken we terug op het leven van de markante Italiaan. 'Die pizza ging al snel van mond tot mond. Het werd een echt fenomeen.'

'Contini begon met een pizzeria van vier tafeltjes door een ruimte in Het Vraagteken te huren', herinnert Van Dijken zich. Hij werkte met het oventje van Bruno Santanera uit Godlinze.' In de Peperstraat groeide zijn zaak uit tot een begrip in Stad en Ommeland, met vijf verdiepingen en plek voor wel duizend klanten.

Ijdele man

Contini was er zelf veel te vinden. Als gastheer, maar soms ook als uitsmijter, zegt Van Dijken. 'Als er zoveel mensen in je zaak zijn, gebeurt er weleens wat. Dat loste hij dan zelf op. Hij was klein en gedrongen, maar ook heel sterk. Hij zette mensen persoonlijk buiten de deur.' Verder wordt Contini herinnerd als een 'ijdele man die gek was op dure auto's.' (Vanaf 02:25)

Verder in Noord Vandaag:

- Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft de verdachte in de 'Moordzaak zonder lijk' in hoger beroep vrijgesproken. De man werd in 2013 nog tot 12 jaar cel veroordeeld voor doodslag op Michael de Vrieze. Op basis van deskundigenverklaringen kan nu niet worden vastgesteld dat er ook echt een misdrijf is gepleegd. (Vanaf 01:05)

- Marco Luttjeboer uit Finsterwolde was één van de deelnemers van het project De Harde Leerschool. We blikken met hem terug op zijn ervaring. 'Als er geen kind op komst was geweest, had ik nu nog op de bank gezeten.' (Vanaf 06:25)

- Het was een uniek jaar voor VV Zandt. Na 85 jaar ging de club dit jaar ter ziele. Het allerlaatste doelpunt ooit van de club werd gemaakt door een bijzondere speler, die als grensrechter aan de wedstrijd was begonnen... (Vanaf 12:18)

- In de aanloop naar Alle Vijftig Goud duikt verslaggever René Walhout in drie verhalen achter nummers uit de top-vijftig. Te beginnen met Nergens beter as Thoes van de Askay Brothers. (Vanaf 15:18)

Kijk Noord Vandaag

De uitzending van Noord Vandaag bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist.