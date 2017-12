Deel dit artikel:











GGD: 'Vooral jonge kinderen zijn vatbaar voor het griepvirus' (Foto: ANP)

Het aantal mensen dat griep heeft opgelopen is zodanig gestegen dat er sprake is van een epidemie, blijkt uit de laatste gegevens van onderzoeksinstituut Nivel. 'Vooral jonge kinderen worden in het begin van een epidemie ziek', zegt Machiel Vonk namens de GGD.

Onderzoekers spreken van een epidemie als twee weken achter elkaar minimaal 51 per 100.000 mensen met kenmerken van griep zijn geregistreerd. Een maat 'Dat wordt gemeten met een landelijk persnet voor huisartsenpraktijken', zegt Vonk. 'Daar wordt geregistreerd hoeveel mensen griep hebben, via praktijken die dat aangeven. Niet iedereen gaat naar de dokter als hij of zij griep heeft, maar het geeft een maat voor hoeveel mensen er ziek zijn.' Vaccinatie Vooral jonge kinderen zijn in het begin van de epidemie vatbaar voor de griep, zegt Vonk. 'Er circuleren allerlei verkoudheidsvirussen waar ze voorheen nog niet mee in aanraking zijn gekomen. Mensen uit kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken en ouderen, zijn gevaccineerd. Jongeren vaak nog niet.' Varianten Griepepidemieën zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. De afgelopen jaren heerste de variant A-griep in Nederland, maar dit jaar zijn het volgens Vonk de B-varianten die de boosdoeners zijn. 'Gelukkig zaten de B-varianten in het vaccin verwerkt. Toch kan het betekenen dat we meer zieken krijgen', zegt hij. Terugkerend Gemiddeld duurt een epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan. Voor de meeste mensen is griep alleen vervelend. Om de verspreiding ervan enigszins te voorkomen, adviseert Vonk mensen om 'te hoesten en te proesten in de elleboogzone en vaak de handen te wassen'. Lees ook: - Noord Vandaag: 'Een griepprik voor iedereen is onzinnig'

