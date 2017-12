Deel dit artikel:











Geen Spelen voor Ntab na diskwalificatie op 500 meter Ntab in starthouding (archiefbeeld) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Dai Dai Ntab is er woensdagavond niet in geslaagd een ticket voor de Olympische 500 meter te bemachtigen. De 23-jarige Groningse sprinter veroorzaakte tot twee keer toe een valse start tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf. Dat betekende een diskwalificatie.

Ntab moest bij de beste twee finishen om plaatsing voor de Spelen af te dwingen. Dat lukte Ronald Mulder (winnaar) en Kai Verbij (tweede) wel. In een eerste reactie bij de NOs toonde Ntab zich zwaar ontdaan. 'Waarom ik dit doe? Ik weet het niet. Dat is de Spelen nu niet haal, besef ik nog niet.' Wisselvallig seizoen Afgelopen weekend won hij nog een trainingswedstrijd in Heerenveen en ook tijdens wedstrijd in Salt Lake City leek hij zijn goede vorm te hebben gevonden. De rest van zijn seizoen verliep wisselvallig, met mindere prestaties in Stavanger en Calgary. De wereldbekerwedstrijden in Thialf verliepen ook matig. Op dag één werd hij nog vijfde, maar een dag later viel hij tijdens de warming up en kwam hij niet verder dan plek negentien.' Lees ook: - Maakt Dai Dai Ntab kans op een Olympisch ticket? Alle plussen en minnen op een rij