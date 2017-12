Politie neemt honderd postpakketten met illegaal vuurwerk in beslag

De politie heeft in de drie noordelijke provincies zo'n honderd postpakketten met illegaal vuurwerk in beslag genomen.

'Wat ons opviel was dat het weer om zwaarder vuurwerk gaat', zegt politiewoordvoerder Sylvia Sanders. 'Dat is een trend die we al enkele jaren zien. Neem de Cobra 80, dat is bijna een handgranaat als je die vast hebt.'

Zwaarder vuurwerk

In het kader van 'Project Oorworm' zoekt de politie in heel Nederland naar illegaal vuurwerk dat wordt verhandeld via internet en sociale media. 'Soms gaat het om tieners die vooral voor eigen gebruik vuurwerk bestellen, maar we komen ook mensen tegen die het weer willen doorverkopen', zegt Sanders.

'Wat opvalt is dat we ook adressen hebben gehad waar we meer postpakketten hebben onderschept. Soms gaat het om best grote hoeveelheden. En dat is vooral bedoeld om weer door te verkopen.'

Bezoek aan huis

Nog voor de jaarwisseling hoopt de politie alle kopers van het illegale vuurwerk bezocht te hebben. 'Het grootste gedeelte hebben we inmiddels gehad, maar er staan nog een aantal mensen op onze lijst.'