Man die dochter bezwangerde komt niet vervroegd vrij

De 58-jarige Stadjer die in 2011 zijn 11-jarige dochter zwanger maakte, komt niet vervroegd vrij.

Het kind beviel tijdens een schoolreis van zijn kind. De man werd in februari 2013 veroordeeld tot tien jaar cel. Hij heeft twee derde van de straf erop zitten en komt in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit betekent dat hij onder strenge voorwaarden weer de maatschappij in mag. Een van de voorwaarden is een behandeltraject.

Tegenhouden invrijheidstelling

De man wil niet worden behandeld. Dit is nodig, omdat bij geen behandeling de kans op herhaling groot is. Het Openbaar Ministerie probeerde daarom twee weken geleden de vervroegde invrijheidstelling tegen te houden. Dit is dus gelukt.

De man ontkende destijds dat hij zijn dochter stelselmatig misbruikte. Wel gaf hij toe dat hij de vader van dit kind is. Het meisje dacht dat alle vaders dit met dochters deden. De man werd in 1995 al eens veroordeeld voor het verkrachten van een dochter uit een eerdere relatie.

