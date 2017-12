Op het terrein van Groningen Railport in Veendam is een goederentrein ontspoord. Dat gebeurde woensdagavond rond 20.15 uur. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens een woordvoerder van ProRail is het 'een ongevaarlijke ontsporing, maar wel vervelend'.

Onderzoek

'We weten nog niet precies hoe het gebeurd is, dat gaan we onderzoeken.'

De afdeling incidentenbestrijding van ProRail doet dat onderzoek.