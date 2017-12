Deel dit artikel:











Het verhaal achter de plaat: op bezoek bij Ede Staal (Foto: RTV Noord)

Naargns beter as thoes, of nou ja, misschien toch wel ergens: thuis bij de grote Ede Staal in Nieuw-Beerta.

De plaat en zijn verhaal In aanloop naar Alle Vijftig Goud zoekt verslaggever René Walhout de verhalen achter drie nummers uit de top-vijftig. In de eerste aflevering gaat hij samen met de Askay Brothers terug naar de boerderij van Ede. Koffie Groningse Everly Brothers Johan Raspe en Rieks Folgers vertellen waar ze hun liedjes zaten uit te werken, koffie en koek kregen van Fieke Staal, en over hun twijfels.