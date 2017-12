Tweede editie Groninginnedag op 2 juni volgend jaar

De tweede editie van Gronginnedag vindt plaats op 2 juni 2018.

Dat heeft de organisatie bekend gemaakt op Facebook.

Terugkomdag

Groninginnedag wordt gepromoot als de 'nationale terugkomdag voor iedereen die ooit iets met Groningen heeft gehad'.

Bij de eerste editie konden bezoekers onder meer slapen in een kartonnen tentje op de Grote Markt. Daar maakte bijna niemand gebruik van.

Reünies

Organisator Henk Witteveen was destijds wel tevreden over de reünies in de verschillende horecazaken.

