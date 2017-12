Gemeentehuis van Westerwolde komt officieel in Wedde

Het gemeentehuis van de gemeente Westerwolde, die per 1 januari in werking wordt gesteld, komt officieel in Wedde te staan. Dat zegt wethouder Giny Luth van Vlagtwedde.

Dit betekent in de praktijk dat de gemeentehuizen van Vlagtwedde en Bellingwedde, in Sellingen en Wedde, beide openblijven, maar dat de burgemeester van Westerwolde, Leendert Klaassen, zijn standplaats in Wedde heeft.

Bijzonder

Luth is bezig met haar laatste dagen in dienst van de gemeente Vlagtwedde. De wethouder zal vanaf 1 januari voornamelijk haar tijd doorbrengen in Wedde. 'Er is voor Wedde gekozen omdat daar de meeste ambtenaren in de buurt wonen.'

Er blijven overigens ook ambtenaren op de locatie in Sellingen werken.

Uitdaging

Luth vindt de vorming van de gemeente Westerwolde bijzonder om mee te maken. 'Vlagtwedde houdt na 205 jaar op te bestaan. Daar zijn we heel druk mee. Pas na 00.00 op 1 januari komt het dat ik zeg: nu zijn we de gemeente Westerwolde.'

´Bestuurlijk is het een enorme uitdaging, er moet zoveel gebeuren en geregeld worden´, vindt Luth. Vandaag zal de verhuizing van Sellingen naar Wedde, en vice versa, van start gaan. ´Ik ga terug naar mijn roots, dat is wel leuk´, besluit ze.

Lees ook:

-

Westerwolde krijgt twee gemeentehuizen

-

Bellingwedde eerste Groningse gemeente met vlaggen in raadzaal

-

PvdA en Gemeentebelangen zijn eruit in Westerwolde