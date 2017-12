Virgil van Dijk 'verrukt en vereerd' met overgang naar Liverpool

Voetballer Virgil van Dijk gaat van Southampton naar Liverpool, werd woensdag bekend. De ex-speler van FC Groningen geeft via zijn sociale media-kanalen aan blij te zijn met de overstap.

De transfersom die Liverpool betaalt, bedraagt 84,5 miljoen euro. Daarmee is Van Dijk de duurste Nederlandse voetballer ooit.

Trotse dag

'Ik ben verrukt en vereerd dat ik een speler van Liverpool word. Vandaag is een trotse dag voor mij en mijn familie, aangezien ik naar één van de grootste clubs ter wereld ga! Ik kan niet wachten om het beroemde rode shirt voor de eerste keer aan te trekken en ik zal alles geven om te helpen deze geweldige club iets speciaals te laten bereiken in de komende jaren', laat hij weten via een verklaring op zijn sociale media-kanalen.

Bedanken

'Ik wil ook deze kans aangrijpen om Les Reed (directeur bij Southampton, red.), het bestuur, de trainer, spelers, fans en iedereen bij Southampton te bedanken. Ik zal de club altijd iets verschuldigd blijven aangezien Southampton mij de kans heeft gegeven om in de Premier League te spelen en ondanks de laatste moeilijke maanden heb ik enorm genoten van mijn tijd bij the Saints en heb ik hier vrienden voor het leven gemaakt.'

