Non-stop spekkendikken bakken in Sellingen: 'Ik ben er gek op, heerlijk!'

In Sellingen is er al jaren geen gebrek aan oudejaarslekkernijen. Werden er twee weken geleden volop kniepertjes gebakken; woensdag en donderdag stort vrouwenvereniging Dorcas zich volledig op het bakken van spekkendikken.

24 vrijwilligers bakken zich twee dagen lang een slag in de rondte. 'We hebben het er hartstikke druk mee', zegt Bennie Potse. 'We zijn woensdag om 06.00 uur met 7 á 8 man begonnen om alles klaar te zetten. Twee uur later waren de vrijwillige bakkers er ook en konden we écht los.'

Opbrengst

De actie werd aan het eind van de jaren vijftig leven ingeblazen. Potse: 'Dorcas startte met het bakken van oliebollen, maar in de loop der jaren ging de vereniging over op het maken van spekkendikken en kniepertjes. Vorig jaar hebben we zo'n vijfduizend euro opgehaald.' De opbrengst komt zoals ieder jaar ten goede aan verenigingsgebouw De Sprankel.

Bekaf

Stoffer Meijer is ook één van de vrijwilligers die meehelpt met bakken: 'We hebben gisteren spekkendikken gebakken tot 20.00 uur. Dat hakte er behoorlijk in, want ik was bekaf 's avonds.'

Hoeveel lekkernijen er op een dag worden gebakken, durft hij niet te zeggen. Feit is dat hij er zelf ook graag eentje lust. 'Ik ben er gek op! Heerlijk bij een kop koffie', verklapt hij. Spekkendikken die overblijven worden ingevroren en later ontdooid en opgegeten. 'Dan doen we ze in de magnetron met een kopje water erbij, zodat ze wat vochtig worden. Anders is het net alsof je een hap leer neemt', lacht hij.

Traditie

Ook op de tweede bakdag wordt niets aan het toeval overgelaten. Potse: 'De plaatselijke bakkerij maakt het beslag, we hebben 275 kilo meel, vijftig kilo spek en 450 worsten. Ja, een beste klus. Maar het is mooi, gezellig en een echte traditie. Die houden we graag in ere!'