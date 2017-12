Schipper Simeon Tienpont wacht uitdaging in Volvo Ocean Race

De gehavende AkzoNobel komt aan in de haven van Melbourne. (Foto: AkzoNobel/Thierry Martinez)

Ruim drie dagen na het winnende zeiljacht Mapfre heeft ook Team AkzoNobel van de Groninger schipper Simeon Tienpont aangemeerd in Melbourne, het eindpunt van de derde etappe van de Volvo Ocean Race.

AkzoNobel liep al een paar dagen na vertrek vanuit Kaapstad ver achterop door schade aan de mast en het grootzeil, veroorzaakt door de harde wind op de Zuidelijke Oceaan.

Lange tocht

De tocht duurde daardoor bijna 17,5 dag, aanzienlijk langer dan bij de andere teams. Mapfre, Dongfeng, Vestas en Team Brunel waren al voor Kerstmis in Melbourne, twee andere boten arriveerden daar op tweede kerstdag.

Zware uitdaging

Het team van schipper Simeon Tienpont wacht nu een zware uitdaging. De bemanningsleden hebben maar een paar dagen de tijd om alle schade te herstellen voor de vierde etappe, die dinsdag begint. De reis voert dan naar Hongkong.

Klassement

AkzoNobel zakte door de achterstand naar de zesde plaats in het klassement, waar het in totaal negen punten vergaarde. Het Spaanse team Mapfre leidt met 29 punten, de Nederlandse boot Brunel is de nummer vier met veertien punten.

