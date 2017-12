Rondje Groningen: Monica Geuze en Lars Veldwijk zijn zwanger!

Welke berichten van sociale media uit Groningen mag je echt niet missen? Die zie je hier op rij in Rondje Groningen. Met vandaag: de dame van Lars Veldwijk is in verwachting!

1) Het mooiste kerstcadeau

Het beste kerstcadeau ooit, Instagramt Monica Geuze vanuit Dubai. 'We zijn in verwachting', tweet ze op de foto met FC Groningen-spits Lars Veldwijk. Meer dan 200.000 mensen liken de foto van de 22-jarige vlogster en 26-jarige voetballer.



Geuze zou nu ongeveer 14 weken zwanger zijn. Nadat Monica uit haar relatie met rapper Lil' Kleine kwam, zijn Lars en Monica om en nabij een jaar samen. Al gingen ze in mei wel even uit elkaar. Zo. Ben je ook weer even bij!

2) Nu al vuurwerkoverlast



Vanaf vandaag mag er vuurwerk worden verkocht, maar de vuurwerkoverlast-lijn die door GroenLinks is geïnitieerd, staat al roodgloeiend. Uit Groningen kwamen al 95 meldingen vóórdat de verkoop van start ging.



3) Het 'echte' leven van de Stadse Marjolein Rover

En wij maar denken dat Marjolein Rover, vaste 'high society' verslaggever bij het inmiddels gestopte Stand van Stad, een echte Groningse was. We konden er niet meer naast zitten. In de laatste editie doet 'ze' haar 'levensverhaal' uit de doeken. 'Ik heb natuurlijk zelf ook de pony vaak genoeg laten grazen, laten we het zo zeggen.'



4) De nieuwe gezichten in de binnenstad

Oogst Groningen zet ze even op een rij: de winkels uit de binnenstad van Groningen die verdwenen. En welke erbij kwamen:



5) Zeuren Groningers?

Meer aardbevingen met kracht 1,5 en groter in 2017 dan in het jaar ervoor. Dus you tell 'em, Jenny.



6) Rookvrij op de renbaan

De Rookvrije Generatie in Groningen is een samenwerkingsverband dat steeds meer instanties rookvrij wil krijgen. Per 1 januari doen de atleten ook mee.



7) Onafhankelijk om de oliebol?

Voor de eerste goede oliebol moet je vanuit Groningen 45 kilometer rijden, als het aan het Algemeen Dagblad ligt. Deze Twitteraar doet er nog een schepje bovenop.



8) Geldbomen

Nog even over de bijna 50 miljoen euro die de Staat meebetaalde aan de reorganisatie bij de NAM:



9) DOOM met een Grunneger

Twitteraccounts History with Hilbert en Jenny stangen elkaar met anti-Friesland memes. Het laatste wapenfeit is een wat aparte Groningse variant op de computergame DOOM.



10) Dansfeestjes bij Oud en Nieuw

De RUG raadt internationale studenten acht dance-achtige nieuwjaarsfeestjes aan, met links naar de tickets. Wordt het Disco Jungle bij DOT of Paradigm?

11) Uitwaaien

Ja, dat kan daar wel.



12) Maar... waar ben ik nou?

Oké, wie heeft de stadsplattegrond naast Vindicat gestolen?



13) Zoals het klokje op het Akerkhof tikt...

Tikt het hopelijk nergens anders. Want 2018 loopt vertraging op in Stad...



Elke doordeweekse dag om 21.00 uur is er weer een nieuwe Rondje Groningen. Lees vorige edities hier.