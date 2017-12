Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen

Binnen tien minuten staan ze binnen. Marko Datema kraakt samen met zijn vrouw een woning aan de Onderdendamsterweg bij Middelstum. Ze willen daarmee voorkomen dat de NAM het pand gaat slopen. Er is te veel aardbevingsschade om het pand te repareren.

Dat er mooie woningen zoals deze verloren gaan, vinden ze niet kunnen. Ze zien hun droomhuis in de woning.

Sloopdrift

'Wij zien nog genoeg redenen om deze karakteristieke woning te repareren. Dit pand mag niet verloren gaan door de sloopdrift van de NAM', zegt Marko Datema. 'NAM ziet niks in herstel en wil de woning slopen. Ze zijn bang voor toekomstige schade. Dat heeft elk pand in dit gebied toch? Die hoeven toch niet allemaal tegen de vlakte?'

'Dit kan!'

Datema heeft door een gespecialiseerd bureau een constructieberekening laten maken. 'Daaruit blijkt dat de woning prima versterkt kan worden. Bijvoorbeeld door een houtskelet toe te passen. Maar de NAM blijft bij haar standpunt', vertelt Datema.

Het pand is nu nog in het bezit van de NAM, maar Datema wil deze graag kopen. 'We hebben aangegeven dat we belangstelling hebben voor de woning en dat we het graag voor eigen rekening en risico willen versterken. Maar dat wil de NAM dus niet'.

Schandalig

Als ludieke actie heeft Datema het pand nu gekraakt. Dat ging heel simpel. 'Ja, de achterdeur zat los. We blijven hier niet eeuwig zitten want we hebben ook nog een andere woning. Maar we gaan het wel lang volhouden en willen vooral een statement maken richting de NAM.'

'We krijgen veel steun uit de omgeving en de gemeente', vervolgt Datema. 'Die willen allemaal dat dit mooie pand overeind blijft. We vinden het schandalig dat de NAM over de ruggen van de inwoners haar eigen zin doordrijft en onze omgeving vernielt.'

