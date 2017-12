Minister: 'Schimmelproblemen in Bedum en Groningen zijn onwenselijk'

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties betere afspraken moeten maken om problemen zoals de schimmelwoningen in Bedum en Groningen te voorkomen. Dat zegt de minister in een officiële reactie op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Daarnaast zou Ollongren het 'teleurstellend vinden als huurders geen gehoor vinden bij hun verhuurder'. 'Ik vind het, gelet op de mogelijke gezondheidsrisico's die daarmee kunnen samenhangen, onwenselijk als vocht- en schimmelproblemen of andere ernstige gebreken aan een woning niet voortvarend worden verholpen'.

Naoorlogse woningen hebben niet zelden te maken met vocht- en schimmelproblemen Kajsa Ollongren - minister

De problematiek lijkt volgens de minister vooral samen te hangen met de grootschalige naoorlogse bouw van woningen. 'Woningen uit die periode hebben niet zelden te maken met vocht- en schimmelproblemen. Dat komt door slechte isolatie en het ontbreken van ventilatie om overtollig vocht af te voeren.'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stelde in november Kamervragen over de problemen met de 'schimmelwoningen' in de Professoren- en Zeeheldenbuurt in Bedum en de stad-Groninger wijk Selwerd. Hij vindt het onacceptabel dat enkele tientallen bewoners al jaren kampen met vocht, tocht en schimmel in hun huurhuizen. Daar komen naar hun zeggen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, verkoudheid en ademhalingsmoeilijkheden uit voort.

Een van die bewoners is Rene, woonachtig aan de Professor Mekelstraat in Bedum. 'Wij hebben zo veel vocht hier in huis - als je dat een week lang opvangt, kun je er goudvissen in laten zwemmen', zegt hij. 'Je gaat hier naar de donder, zowel geestelijk als lichamelijk. Als ik de was binnen ophang, moet ik drie dagen wachten voordat hij droog is, het wil gewoon niet.'

Mensen worden verkouden, of krijgen hoofdpijn. Kinderen presteren slechter op school Henk Nijboer - Kamerlid

'Ik schrok er heel erg van', zegt Nijboer. 'Muren en zelfs meubels zitten onder de schimmel. Je voelt het ook gewoon aan de lucht. Mensen worden verkouden of krijgen hoofdpijn. Kinderen presteren slechter op school. En het duurt jaren voordat het aangepakt wordt. Het is onacceptabel, we leven niet meer in de negentiende eeuw. Ik zie dit als een nationaal probleem en wil dat de minister er wat aan doet. In de grondwet staat dat iedereen netjes en veilig moet kunnen wonen.'

Zowel in Bedum als in de stad Groningen is inmiddels begonnen met de aanpak van de vocht- en schimmelproblematiek.

