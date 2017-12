Dichtstbijzijnde lekkere oliebol vanuit Groningen? 45 kilometer rijden

Wie in Groningen een lekkere oliebol wil eten, moet een flink eind rijden. Althans, volgens het AD. Groninger oliebollenbakkers komen dit jaar namelijk niet voor in Oliebollentest van het dagblad, die donderdag werd gepubliceerd.

De dichtstbijzijnde acceptabele oliebol is volgens de krant in het Friese Oosterwolde te verkrijgen, op een kleine 45 kilometer rijden.

Opnieuw pech

Vorig jaar ging het AD langs bij de Hollandse Gebakkraam Wiltjes-Fogerty op de Grote Markt en bij de Gebakkraam, die voor de Makro op industrieterrein Eemspoort staat. Beide kramen kregen een dikke onvoldoende en eindigden onderin het klassement. Dit jaar komen beide kramen niet voor in het klassement.

Dat geldt ook voor andere kramen: in de hele lijst komt Groningen niet voor. Ook de andere noordelijke provincies komen er bekaaid vanaf.

Andere opzet

De oliebollentest is dit jaar veranderd in een top 75 van beste oliebollenbakkers, nadat er onlangs stevige kritiek op werd geuit. Zo kreeg één oliebollenkraam vorig jaar een 1 als cijfer. Onmogelijk, bleek uit onderzoek van Jinek. Het testpanel, verzorgd door het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO), beoordeelt de oliebollen nooit lager dan een 3 of 4, en nooit hoger dan een 8.5.

Hij schrijft de raarste dingen op, die niets met de oliebollen te maken hebben Grietje Kooistra - Oliebollenbakster

De hoofdredacteur van het AD, Hans Nijenhuis, was samen met de eigenaren van twee oliebollenkramen aanwezig in het programma Jinek. Daar werd duidelijk dat de recensies niet zijn geschreven door het CSO, maar door journalisten die oliebollen ophalen bij de kramen. Zij zijn echter geen onderdeel van het testpanel. Nijenhuis beloofde een andere insteek.

Rottigheid

Ook de Groningse oliebollenbakkers Grietje en Peter Kooistra waren niet gediend van de AD-oliebollentesters. Het echtpaar, dat een kraam op het Overwinningsplein in Stad bestiert, veroorzaakte landelijk nieuws nadat Grietje eind november een zak oliebollen afpakte van een tester. 'Hij zat al met tien oliebollen in de auto. Ik gaf een tik tegen het raam en daar schrok die jongeman heel erg van. Toen heb ik de zak afgepakt', verklaarde ze destijds.

'Mijn oliebollen mogen best getest worden', aldus Grietje, 'Maar de rottigheid die deze man er altijd over schrijft... Hij schrijft de raarste dingen op. Dat heeft helemaal niets met de oliebollen te maken.'

Schoenzool

Met dat laatste hebben de bakkers bij Jinek ook moeite. 'Zou een schoenschool zo smaken?' stond er vorig jaar over hun oliebollen in het AD. Daarop reageerde het stel: 'Zoiets zeg je toch niet? Bijna niemand in die test merkt er iets van, behalve als je laatste staat. Weet je hoeveel media-aandacht je dan krijgt en hoe belachelijk je wordt gemaakt door familie, vrienden en klanten?'

