Dit was 2017: De 5 mooiste NoordZaken-verhalen

Het jaar 2017 stond voor NoordZaken in het teken van verdere groei. Om ondernemend Groningen verhalend en in beeld meer in kaart te brengen. Tijd voor een terugblik.

De redactie van NoordZaken maakt een selectie van vijf verhalen, die de moeite waard zijn om nog een keer onder de aandacht te brengen. In elke beschrijving vind je de link naar het artikel. Aansluitend worden ook de vijf best gelezen artikelen nog even aangehaald.

1. Hoe Groningen honderden miljoenen en een nieuwe fabriek misliep

Bijna tweehonderd miljoen euro lag op de plank. Een duizelingwekkend bedrag dat Europa zou uittrekken voor de bouw van een fabriek in Delfzijl voor bio-methanol. De onderneming van BioMCN zou het grootste verduurzamingsproject van heel Europa worden. Maar: begin dit jaar wordt het project officieel ten grave gedragen.

2. Meer robots betekent juist méér banen

Meer robots, minder banen? Geen sprake van. Slimme fabrieken waar het werk wordt gedaan door robots leveren juist werk op. Zowel laag- als hoogopgeleiden zullen profiteren. Dat is de verwachting vanuit het noordelijke slimme-fabrieken-project Region of Smart Factories. Een mooi voorbeeld? De inpakrobot op de werkvloer van QSIL in Winschoten.

3. Mr. Chadd helpt 25 leerlingen per minuut

Binnen tien seconden hulp voor je huiswerk krijgen. Het is de succesformule van Mr. Chadd, een startup uit Groningen met in korte tijd meer dan honderdduizend leden. Het aantal betalende studenten groeit maandelijks met vierhonderd procent. CEO Kim van der Esch legt uit waarom het in haar ogen hoog tijd wordt om de in haar ogen te traditionele onderwijswereld aan te passen aan de steeds snellere wereld om ons heen.

4. Snel internet voor alle Groningers in 2018 een illusie

Snel internet voor alle inwoners en bedrijven in Groningen voor het einde van 2018. Dat is de belofte die gedeputeerde Patrick Brouns aan Groningers deed. Maar begin april constateert NoordZaken dat die ambitie te hoog gegrepen is. Een plan dat onhaalbaar is, zeggen betrokkenen. 'Het zit vol met mitsen en maren.'

5. Passie voor schoenen alleen is niet voldoende om te overleven

De schoenenbranche heeft het al jaren lastig. Diverse ketens gaan failliet en ook het aantal zelfstandige ondernemers daalt. In maart gaat de deur van Schoenenfabriek in Groningen dicht. Een winkel met een unieke winkelbeleving. Wat is de oorzaak? En is er in de provincie nog ruimte voor de ambachtelijke schoenenverkoper?

Onderstaand ook de vijf best gelezen NoordZaken verhalen en artikelen in 2017

1. Groningse callcenters hebben duizend banen die niemand wil

Het aantal werkzoekenden daalt en steeds meer mensen vinden werk, maar daarbij kiezen ze over het algemeen niet voor een baan in een callcenter. Het gevolg: veel vacatures die maar niet worden gevuld.

2. Holding Bert ten Hove op rand van faillissement, tientallen banen in gevaar

De holding van Bert ten Hove in Farmsum kreeg uitstel van betaling. Kort daarna werd het faillissement uitgesproken. Minimaal veertig banen dreigen verloren te gaan.

3. Nieuw faillissement voor voormalig Aldel

Aluminiumsmelterij Klesch Aluminium Delfzijl gaat in augustus opnieuw failliet. Twee maanden later werd het voormalige Aldel overgenomen door York Capital. Het Amerikaanse investeringsbedrijf gaat alle driehonderd smeltovens weer in gebruik nemen en het aantal arbeidsplaatsen neemt toe van 175 naar 250.



4. De verbazingwekkende opleving van de Groninger binnenstad

Het zag er een jaar geleden niet goed uit voor de Groninger binnenstad. In sneltreinvaart verdwenen winkels waarvan niemand zich kon voorstellen dat de stad zonder kon. Maar nu schijnt volop de zon al weer in het winkelhart. Hoe kan het dat de neergang zo snel is gekeerd?

5. Vloerenprintfabriek in Kolham: 'Dit gaat een klapper worden'

De markt is enorm en klanten staan om het product te springen. De verwachtingen van de initiatiefnemers van de vloerenprintfabriek in Kolham zijn hooggespannen. 'Wanneer we één promille van de markt krijgen, worden we al gek.'

